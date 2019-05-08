خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين

نوّه الملك بفاعلية التعاون السعودي الصيني اقتصاديًّا
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وجرى -خلال الاتصال- استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدّات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوّه خادم الحرمين الشريفين، بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، ما يجسّد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.
من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطوّر علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص بلاده على بذل مزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. مشيرًا إلى تطلّع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020، والتي تستضيفها المملكة.
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