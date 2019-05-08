بالصور.. أمير جازان يطّلع على سير العمل بمدينة الصناعات الأساسية والتحويلية

التقى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء بمكتبه بالإمارة، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف.

ورحّب أمير جازان بالمهندس السعدان والدكتور نصيف، متمنيًا لهما التوفيق والسداد لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الأهداف المرجوة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر، خلال اللقاء لشرح مفصل عن سير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحولية، ومشروعات الهيئة الملكية بجازان المنفّذة بالمدينة والتي تحت التنفيذ والمعتمدة خلال العام 2018م وبداية العام الحالي 2019م، البالغة قيمتها الإجمالية نحو ملياري ريال في مجالات الإسكان والبنى التحتية والخدمات العامة بالمدينة. ولعرض مماثل عن سير العمل بمشروع مصفاة البترول التي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها بالكامل مع المنافع والمرافق الخدمية المساندة مع نهاية العام الحالي 2019م.

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وأكد أمير منطقة جازان، أهمية التنمية البشرية والاقتصادية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأثيرها الإيجابي على التخطيط العمراني للمشاريع المستقبلية، والاستفادة من الدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي والاقتصادي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بتخطيط وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، بالإضافة إلى الدور الوطني للصناعات في مجال المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، أعرب المهندس السعدان عن شكره لأمير منطقة جازان على دعمه غير المحدود لمشروعات الهيئة، ومتابعته المباشرة ومتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وتوجيهاتهما الدائمة التي أثمرت مضاعفة للجهود والتعاون التام بين الهيئة وجميع الجهات؛ لتقديم كل ما يسهم في تنفيذ ونجاح جميع المشروعات بالمنطقة في الوقت المحدد لها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.