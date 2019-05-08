«الملك سلمان للإغاثة» يوزع وجبات الإفطار الجاهزة في عدة محافظات يمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في عدة محافظات يمنية، ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية، التي تنفذها المملكة العربية السعودية، بتوفير الأمن الغذائي لأبناء الشعب اليمني.

ففي مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تم توزيع 1,632 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفى هيئة كرى والمستشفى العسكري وعابري السبيل والنازحين في المدينة، استفاد منها 1,632 فردًا.

كما وزع المركز وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع؛ حيث تم توزيع 1,660 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفيات المديريتين، استفاد منها 1,660 فردًا.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية تبن بمحافظة لحج؛ حيث تم توزيع 1,328 وجبة إفطار صائم على المرضى بالمستشفيات وعابري السليل والنازحين والأسر الفقيرة في المديرية، استفاد منها 1,328 فردًا.

كما تم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على المرضى بمستشفى ابن سيناء ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة والأيتام والأسر الفقيرة وعابري السبيل والنازحين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت؛ حيث استفاد منها 800 فرد.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن الشقيق من خلال المركز ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك.