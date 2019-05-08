«التعليم» تطلق برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات

وفق تخصصات محددة للحصول على الماجستير..
أطلقت وزارة التعليم اليوم الأربعاء، برنامج الابتعاث للمعلمين والمعلمات من شاغلي الوظائف التعليمية للبنين والبنات لرفع الكفاءة المهنية .
ووافق وزير التعليم على اطلاق البرنامج لبعض التخصصات لدرجة الماجستير في افضل الجامعات العالمية، تحت مسمى «استهداف».
وتشمل التخصصات التي يضمها البرنامج، ما يلي (الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء - الأحياء - العلوم - الحاسب الالي).
ويوفر البرنامج 120 مقعدًا في كل من الولايات المتحدة - بريطانيا - أستراليا - الصين - اليابان - كوريا الجنوبية - سنغافورة – هونج كونج - فنلندا - نيوزيلاندا .
ووفقا للشروط، فإن المرشح لابد أن يكون من مواليد 1/1/1401 هـ وما بعدها وأن يكون حاصلا على معدل تراكمي ( 4-5 او 3-4 أو من 85 إلي 100) في مؤهل البكالوريوس على ان تكون المفاضلة فاصلا للمتقدمين .
كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على 80% في متوسط اختباري قياس وكفايات المعلمين .
وأن يكون تقويم الاداء ممتاز للسنة الأخيرة وأن لا يكون لدية قضية وعلى ان يجتاز المقابلة الشخصية بما يعادل 90 نقطة تحددها اللجنة فيما بعد .
كما يشترط أن لا يكون المتقدم قام بالابتعاث في وقت سابق.
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