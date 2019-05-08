شراكة بين جمعية إطعام وشركات عالمية لحفظ النعمة

تم توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» وأمانه جدة، وشركة ساديا العالمية، للحفاظ على النعمة، بحضور أمين مدينة جدة صالح التركي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«إطعام جدة» عماد المهيدب، والمدير الإقليمي لـ«ساديا» ماثيوس لياو، ومدير «إطعام جدة» الدكتور عبدالله القحطاني. ورحب أمين جدة بالحضور من قطاعات متعدده لنشر ثقافة حفظ النعمة في المطاعم والمنزل والشركات، مما سيسهم في الحد من الهدر الذي يكلف أكثر من 8 ملايين وجبة يومياً، بمعدل يتجاوز 40 مليار ريال سنوياً، وشدد على ضرورة غرس القيم النبيلة والمتوارثة من الآباء والأجداد، وتوسيع الوعي الاجتماعي، مؤكدا أن الحفاظ على النعمة هدف عالمي ولم يعد من الأهداف الإقليمية أو الوطنية فحسب. الحد من الهدر الغذائي قال عماد المهيدب إن «توقيع اتفاقيات وشركات بين الجمعية والشركات العالمية ومنها ساديا يبرز أهمية رسالة الجمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، للحد من الهدر الغذائي في قطاع الفنادق والمطاعم والقطاعات ذات الصلة، والتي تعتبر نموذجاً يحتذي به للجهود التطوعية التحالفية والشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الخاص والجمعيات. تجربة إطعام كشف المدير العام لساديا بالسعودية ماثيوس لياو عن إطلاق هويتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وبرنامج إدارة الهدر الغذائي لحفظ الغذاء، وإعادة الاستفادة منه للمحتاجين بشكل صحي وآمن بالشراكة مع جمعية إطعام. وقال «نحن سعداء في بناء هذا التوجه الذي تعمل عليه كل دول العالم، كما يسعدنا الاستفادة من تجربة إطعام في هذا المجال للوصول إلى الأهداف المشتركة من خلال المبادرات المجتمعية». بعد ذلك تم توقيع عدة شراكات مع كل من ساديا، وهايبر بنده، وأسواق عبدالله العثيم، والدانوب، وأسواق بن داوود، وأسواق المزرعة، ولولو ماركت، وأسواق السدحان وأسواق الراية. تحد كبير قال مدير «إطعام جدة» الدكتور عبدالله القحطاني إن الإحصائيات تشير إلي ارتفاع معدلات الهدر في شهر رمضان، وإن الهدر يمثل تحديا كبيرا للحفاظ على موارد المملكة، كما أن رؤية المملكة 2030 حرصت على تغيير ثقافة المجتمع نحو الغذاء. وأضاف أن «المبادرات والشركات تهدف إلي تحقيق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف بحفظ النعمة وعدم إهدار الطعام، وترسخ لنشر ثقافة الاستفادة من بقايا الوجبات بدلاً من إلقائها في القمامة»، لافتاً إلى أن كميات الطعام الزائدة عن الحد والفائضة تشكل إهداراً اقتصادياً متزايداً. وأكد القحطاني أن معدل إهدار الغذاء في العالم وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية يبلغ سنوياً مليوناً و300 ألف طن، وتعادل هذه الكميات إنتاج بلد من البلدان القابعة تحت خط الفقر، لافتا إلى أن جمعية إطعام تنفذ حاليا برنامجا لتفطير الأسر في شهر رمضان في الشرقية والرياض وجدة.



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