تقنية تنومة تبدأ القبول في برامج الدبلوم

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة تنومة عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441 اعتبارا من 27 / 10 / 1440 حتى 12 / 11 / 1440 عبر بوابة القبول الموحدة على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/planDetails.xhtml?faces-redirect=true وبين عميد الكلية التقنية بتنومة المهندس فهد بن ظافر الشهري أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين بداية من 18 / 11 / 1440 حتى 29 / 11 / 1440، وأن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على رقم الجوال المسجل في الطلب. وأضاف أن التخصصات المتاحة بقسم تقنية الحاسب الآلي «تخصص شبكات الحاسب الآلي» وقسم التقنية الإدارية «تخصص المحاسبة».



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