الجالية الفلبينية تدعم بنوك الدم في القصيم

نظمت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالقصيم، بالتعاون مع صحة القصيم ومستشفى القصيم الوطني في بريدة، حملة للتبرع بالدم للجالية الفلبينية، تفاعل معها عدد كبير من الجالية الفلبينية بالمنطقة، إذ تم فحص 123 مبادرا تبرع، منهم 86 متبرعا من الجنسين. وتأتي هذه المبادرة امتدادا لعدد من المبادرات التي تقيمها الجمعية بشكل مستمر، لدعم بنوك الدم بالمنطقة. وقال المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية، الأخصائي حمود البطي، إن "الحملة ضمن أهداف ورسالة الجمعية وتوجيهات أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتعزيز التبرع الطوعي بالدم، بنشر هذه الثقافة في المجتمع، إلى أن وصلت إلى الجاليات، وهذا يعكس مدى المحبة والتلاحم بين الشعبين السعودي والفلبيني. وشكر الجالية الفلبينية على هذه المبادرة النبيلة بالتبرع بالدم لدعم بنوك الدم بالمنطقة، كما شكر الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ومستشفى القصيم الوطني على المشاركة الفاعلة، والإسهام في نجاح الحملة.



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