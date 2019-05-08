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واشنطن تتحدث عن التفاوض على اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم الأربعاء: إن واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، وستفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية أدرجت نحو ألف كيان وفرد إيراني على قائمة العقوبات.
وأضاف أن “الاتفاق مع إيران إن تم سيعرض على الكونجرس للمصادقة عليه كمعاهدة”.
وتحدث هوك في مؤتمر صحفي من واشنطن، وقال: إن أزمة حزب الله المالية تجلّت بسبب إعادة فرض العقوبات على إيران.
وشدد على التزام واشنطن بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، موضحًا: “خطوتنا الأهم تمثلت في الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى صفر؛ وبالتالي هذا سيمنعها من دعم الميليشيات”، مؤكدًا أن إنفاق إيران العسكري انخفض بعد إعادة فرض العقوبات عليها.
وقال: “سوق النفط مستقر، ونأمل من السعودية والإمارات تعويض العجز”.
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