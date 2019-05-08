أهالي البرك يستقبلون شهر رمضان بالأضواء والزينة والتجمعات الشبابية

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

يحرص دائمًا أهالي محافظة البرك عند قدوم شهر رمضان المبارك، بتزيين الحواري، خصوصًا حارة السوق التي يجتمع فيها الشباب والأطفال ويتبادلون التهاني بقدوم شهر الصيام.

ويجتمع الشباب في محافظة البرك كعادتهم كل سنة في شهر رمضان المبارك في حارة السوق وسط المحافظة، حيث أطلقوا عليه اسم “السوق يجمعنا”، ويقضون معظم وقتهم فيه.

تزيين الحواري:

وبالتعاون مع بلدية البرك يقوم شباب البرك بتزيين الحواري بالأضواء والفوانيس؛ وذلك ابتهاجًا بمقدم الشهر الفضيل.

ويحرص أغلب الأهالي في محافظة البرك والمراكز التابعة لها، خصوصًا كبار السن على أن يكون الخمير والسمك والحلبة والبقل متسيد الصفرة الرمضانية، بالإضافة إلى زيت السمسم، حيث اعتادوا عليه من سنين طويلة.

Advertisements

السوق الرمضاني:

قامت بلدية محافظة البرك بتهيئة السوق الرمضاني بجوار الكورنيش الشمالي، حيث تم تجهيزه بالكامل لكافة الراغبين في بيع الوجبات الرمضانية وغيرها.

المسحراتي زمان:

وفي البرك وقبل عدة سنوات كان يحرص أحد كبار السن واسمه أحمد بن حمد- رحمه الله- على أن يحث سكان المحافظة على السحور، حيث كان يقوم عند الساعة 2 فجرًا وعبر مكبر الصوت بتنبيه الأهالي على السحور.

وكان يقول وبصوت عالٍ: “سحووووووور يا صايم” ويكررها عدة مرات، لكنه وبعد وفاته- رحمه الله- لم يعد هناك شخص يقوم بذلك.