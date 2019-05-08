المشروبات الغازية على مائدة إفطار رمضان قد تسبب الوفاة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

يحذر خبراء الصحة من خطورة تناول المشروبات الغازية، خاصة على موائد الإفطار في شهر رمضان بعد ساعات الصيام طوال النهار.

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وفي دراسة باكستانية جديدة، كشف الخبراء أن المشروبات الغازية على مائدة الإفطار قد تودي بحياة البعض، حيث أوضحت أن تناول 8 أكواب من المشروب الغازي عندما تكون المعدة خاوية، قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

وأكد الخبراء أن استهلاك المشروبات الغازية عند الإفطار أو السحور، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة؛ لصعوبة استيعابها أثناء عملية الهضم.

وأشاروا إلى أن شرب المشروبات الغازية على معدة خاوية يؤدي إلى الإصابة بسكتات دماغية مفاجئة ومشكلات في القلب.