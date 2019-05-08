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فيديو.. المغامسي يوضح مدى جواز متابعة الإمام من المصحف أثناء التراويح
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن استفتاء حول جواز متابعة الإمام من المصحف أثناء التراويح، بأنه يرى جواز ذلك إذا وُجدت حاجة.
وقال المغامسي خلال استضافته ببرنامج “منابر النور” على قناة MBC اليوم الأربعاء: إن هذه المسألة قديمة في ظهورها، وقد كان محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة يرى الجواز مع الكراهة، مبينًا أن محمله في الكراهة الخوف من التشبه باليهود الذين لا يحفظون التوراة بل يقرؤونها مكتوبة.
وتابع الشيخ المغامسي أن الأصل في الأمر هو الجواز إذا احتاج المرء إلى ذلك، كإمامٍ لا يحفظ فيجوز له أن يقرأ من المصحف، لكن إذا كان الشخص يريد متابعة الإمام وهو يقرأ، فالأفضل أن يضع يمينه على شماله ويصلي ولا يحمل المصحف في يده.
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