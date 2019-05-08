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عاجل.. فرنسا تعرب عن قلقها من التصريحات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي

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جدة - عمرو شويل عاجل.. فرنسا تعرب عن قلقها من التصريحات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي | صحيفة الخليج 365 الالكترونية

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