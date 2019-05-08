الان تتابع إغلاق مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الشرقية.. وضبط 30 ألف منتج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 22 دقيقة - 10:10 م, 8 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت هيئة الغذاء والدواء، إغلاق مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الشرقية مخالف للاشتراطات الصحية وأسس التصنيع الجيد، وضبط 30 ألف منتج و2 طن مواد خام فيه.

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