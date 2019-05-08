بالصور.. الجنود المرابطون بالحد الجنوبي يهنئون القيادة بمناسبة شهر رمضان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

رفع الجنود المرابطون بالحد الجنوبي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ولأفراد الشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين ثبات عزائمهم وهممهم للتضحية بأرواحهم الغالية دفاعاً عن وطنهم ومقدساته الشريفة ،ووقوفهم درعاً حصيناً لمواجهة أعداء الدين والوطن، لينعم هذا الوطن بوحدته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

جاء ذلك خلال مشاركة (واس) اليوم لهم الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، في إحدى مواقع المرابطين في الخطوط الأمامية حيث يتمركز عدد من أبطال الحد الجنوبي، ناذرين أرواحهم في سبيل الله للدفاع عن الدين والوطن، راصدةً جملة من مشاهد إفطار هؤلاء الأبطال، في أجواء رمضانية يسودها الطمأنينة والسكينة والثقة بالله ونصره القريب، متحملين مسؤولياتهم الدينية والوطنية ومتكاتفين مع قيادة عظيمة وشعب أبيّ للوقوف بكل حزم وعزم وإيمان بالله في وجه من يحاول الاقتراب من حدود وطنهم.

ويستشعر أبناء الوطن بكل فخر واعتزاز ما يقدمه أبطالنا من القطاعات المسلحة كافة بالحد الجنوبي من بطولات وانتصارات كان لها الأثر الكبير في دحر أعداء الأمة والوطن من الميليشيات الحوثية والعصابات التابعة لقوى الشر والإرهاب الإيرانية، والوقوف ضد مخططاتهم الظلامية بالمنطقة، متسلحين بالقيم الإسلامية والثوابت الوطنية في حماية المقدسات والديار الإسلامية وإغاثة إخوانهم في الدين والعروبة من براثن العصابات الانقلابية على الشرعية والمبادئ الإنسانية، فكان الفخر والمجد للوطن بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-والتلاحم الشعبي للوقوف حصناً منيعاً ضد أعداء الوطن وقيادته وشعبه.

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