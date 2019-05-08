أمير مكة ونائبه يستقبلان مساعد وزير الداخلية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني.
وقدّم الفريق أول القحطاني، التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة، ولنائبه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما قدم لهما الشكر والتقدير، نظير مايحظى به رجال الأمن من دعم وتكريم منها.
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