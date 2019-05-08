شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 6620 وجبة الإفطار جاهزة في المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تريم، حضرموت، مأرب، الضالع، لحج)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، حيث تم توزيع 1200 وجبة إفطار صائم على المرضى في المستشفيات وعابري السبيل في المديرية، استفاد منها 1200 فرد.

وواصل المركز اليوم توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، حيث تم توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على المرضى بمستشفى ابن سيناء ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة والأيتام والأسر الفقيرة وعابري السبيل والنازحين في المديرية، استفاد منها 800 فرد.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم وجبات الإفطار الجاهزة في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، حيث تم توزيع 1632 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفى هيئة كرى والمستشفى العسكري وعابري السبيل والنازحين في المدينة، استفاد منها 1632 فرداً.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، حيث تم توزيع 1660 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفيات المديريتين، استفاد منها 1660 فرداً.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية تبن بمحافظة لحج، حيث تم توزيع 1328 وجبة إفطار صائم على المرضى بالمستشفيات وعابري السليل والنازحين والأسر الفقيرة في المديرية، استفاد منها 1328 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة للأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات من خلال المركز ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود المملكة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.