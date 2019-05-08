أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت) استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان، اليوم (الأربعاء) بحضور ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات أخيه الأمير استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان، اليوم (الأربعاء) بحضور ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما حمّله الشيخ صباح الأحمد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد. حضر الاستقبال نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من الشيوخ.



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