شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: بدء قبول الطلاب بدورة تأهيل الضباط الجامعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية على النحو الآتي:

أولاً: شروط القبول:

1 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2 - أن لا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.

3 - أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

4 - أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

5 - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

6 - أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية.

7 - أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

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8 - ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

9 - أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

ثانياً: تعليمات هامة:

1 - سيتم فتح باب التسجيل بمشيئة الله للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال منصة أبشر توظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/9/1440 هـ الساعة 11 صباحاً وسيقفل التسجيل يوم الخميس الموافق 11/9/1440هـ الساعة 11 صباحاً، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف على الرابط www.jobs.sa.

2 - بالنسبة لخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز فإن سنة التخرج تُحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز في حال كانت ضمن متطلبات التخرج.

3 - سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً على منصة أبشر توظيف.

4 - تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط.

5 - على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة عبر منصة أبشر توظيف مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى.

6- إن تسجيل الطالب لا يعني قبوله مبدئياً، وعلى الطالب تحري الدقة في التسجيل ولن يتم النظر في أي طلب غير مطابق للوثائق الرسمية.