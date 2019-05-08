شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارة»: خبر تصاميم «مترو المدينة» قديم.. المشروع قيد الدراسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن الخبر المتداول بخصوص توقيع تصاميم شبكة مترو ⁧‫المدينة المنورة⁩، قديم ويعود لعام 2015. أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن الخبر المتداول بخصوص توقيع تصاميم شبكة مترو ⁧‫المدينة المنورة⁩، قديم ويعود لعام 2015. وأشارت في بيان صحفي، اليوم (الأربعاء)، إلى أن برنامج النقل العام للمدينة المنورة بخياراته المتعددة لازال قيد الدراسة، ومتابع بشكل مستمر. وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذه الموضوعات في حينه.



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