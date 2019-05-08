شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» ينهي تكليف 41 قائداً تربوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- أنهى تعليم منطقة مكة المكرمة تكليف (41) من القيادات التربوية في عدد من مدارس البنين والبنات بالمرحل الثلاث للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ. واعتمد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، أمس، حركة التنقلات السنوية لقادة وقائدات المدارس بجميع المراحل. وشملت الحركة إنهاء تكليف 16 قائد مدرسة للبنين و13 قائدة بمدارس البنات وإنهاء تكليف 9 وكلاء في مدارس البنين و3 وكيلات في مدارس البنات. وتضمنت الحركة نقل 58 قائدا وترشيح 12 وكيلا لقيادة مدارس ونقل 66 وكيلا ونقل 34 قائدة لمدارس البنات وترشيح 24 وكيلة لقيادة مدارس ونقل 57 وكيلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم مكة» ينهي تكليف 41 قائداً تربوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.