السعودية | الترفيه” و”مسك الخيرية” تطلقان برنامجاً تعاونياً لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم

المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج “مسك-الهيئة العامة للترفيه” للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين ، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل .

ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وينفّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.

ويعمل البرنامج الذي يمكن التسجيل فيه عبر الرابط https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/gea-ar/ على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.