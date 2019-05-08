السعودية | الترفيه” و”مسك الخيرية” تطلقان برنامجاً تعاونياً لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:37 مساءً, 8 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج “مسك-الهيئة العامة للترفيه” للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين ، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل .
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وينفّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.
ويعمل البرنامج الذي يمكن التسجيل فيه عبر الرابط https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/gea-ar/ على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
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