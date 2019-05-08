السعودية | سمو أمير دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:24 مساءً, 8 مايو 2019 م المناطق _ واس استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر دسمان اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لسمو أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ .

كما حمّله سمو الشيخ صباح الأحمد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من الشيوخ.

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