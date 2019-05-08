تدشين مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم بمكة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - واس

دشَّن وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أمس, مسابقة وزارة التعليم “للقرآن الكريم” في عامها الثاني والأربعين، وذلك بفندق فوربوينتس بجوار جامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة, بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي .

ونوه محمد الحارثي إلى ما توليه القيادة الرشيدة من عناية بالْقُرْآن الْكَرِيم وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّة علماً وتعلماً مُنْذ تأسيسها, لافتا إلى أن وزارة التعليم تشرفت بتبني هذه المسابقة من المدرسة إلى إدارات التعليم بالمملكة, مُؤكِّدَاً أهمية المساهمة في تطوير المشاركات والمناشط والقيم التي يُرى أثرها على الأبناء والبنات، وتهتم بالنشء حتى يكونوا لبنة صالحة بفكر مستوٍ معتدل تسير في بناء وطنها وحماية دولتها.

من جهته أبان مساعد مدير عام التعليم للشئون التعليمية الدكتور فهد الزهراني أن المسابقة تعد من أهم برامج الوعي الفكري حيث تعزز لدى الناشئة الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي وتمكنهم من فهم معاني القرآن الكريم وحفظ آياته