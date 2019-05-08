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2019-05-08 شمول 292 في حركة نقل القيادات المدرسية بتعليم مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة اعتمد مدير عام تعليم مكة، رئيس لجنة القيادات المدرسية حركة تنقلات القيادات المدرسية (بنين-بنات) للعام الدراسي 1440-1441هـ.

وشملت الحركة عدد 161 قائداً ووكيلاً بمدارس البنين و131 قائدة ووكيلة بمدارس البنات.

ولمعرفة أسماء المنقولين في مدارس البنين من خلال هذا الرابط (هنا) أما لمعرفة أسماء المنقولين في مدارس البنين فمن خلال هذا الرابط (هنا)









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