شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل توزيع وجبات الإفطار في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-08 مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل توزيع وجبات الإفطار في الضالع متابعات الخليج 365 - واس واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، حيث تم توزيع 1,660 وجبة إفطار صائم على المرضى في مستشفيات المديريتين، استفاد منها 1,660 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة للأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات من خلال المركز ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك . Advertisements









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