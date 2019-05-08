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2019-05-08 تحطم طائرة ركاب بنجلاديشية على متنها 28 مسافراً متابعات الخليج 365 - متابعة تحطّمت طائرة من طراز بيمان التابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش في مطار ميانمار. Advertisements وقال ممثل شركة الخطوط الجوية البنغلاديشية “Biman Airlines”في تصريحات صحفية إن جميع ركاب الطائرة الـ28 وطاقمها بخير وهناك بعض الإصابات الطفيفة. وأضاف المتحدث بأن الهبوط كان صعباً وتابع أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.









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