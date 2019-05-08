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فيديو.. كيفية تحديث بيانات الموظف عبر تطبيق الخدمة المدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتيح وزارة الخدمة المدنية لموظفي الجهات الحكومية الاستعلام عن البيانات الحالية للموظفين أو الوظائف التابعة لجهاتهم من واقع قاعدة بيانات الوزارة، وذلك عبر خدمة بياناتي.
وتُتيح الخدمة تعديل البيانات وتحديثها، وذلك من خلال تطبيق وزارة الخدمة المدنية الذي يتيح العديد من الخدمات، يوضحها المقطع التالي:
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