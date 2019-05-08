فيديو.. كيفية تحديث بيانات الموظف عبر تطبيق الخدمة المدنية

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتيح وزارة الخدمة المدنية لموظفي الجهات الحكومية الاستعلام عن البيانات الحالية للموظفين أو الوظائف التابعة لجهاتهم من واقع قاعدة بيانات الوزارة، وذلك عبر خدمة بياناتي.

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وتُتيح الخدمة تعديل البيانات وتحديثها، وذلك من خلال تطبيق وزارة الخدمة المدنية الذي يتيح العديد من الخدمات، يوضحها المقطع التالي: