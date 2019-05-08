القاسم: اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر فرصة للاحتفاء بالدور الإنساني لمنسوبي هذه المنظمات

جدة - عمرو شويل جدة الخليج 365 هاني الثبيتي

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أن اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو، هي مناسبة للاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي هذه المنظمات وما يقدمونه من خدمات جليلة في مجال الإسعافات الطبية وإدارة الكوراث، مشيدا بالدور الإنساني الكبير التي تقدمه هيئات الهلال الأحمر والصليب الأحمر حول العالم.

وقال معاليه إن هيئة الهلال الأحمر السعودي تنتهز هذه المناسبة كل عام في إبراز جهود منسوبيها في كافة الميادين، وتعزيز علاقتها مع أفراد المجتمع من خلال العديد من الشراكات مع بعض الجهات الحكومية لتقديم برامج توعوية تساهم في رفع الوعي الاجتماعي ونشر الوعي الصحي، مرحبا بكافة الشراكات مع جميع الجهات والمؤسسات التي ترغب في هذه البرامج.

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وأضاف الدكتور القاسم بأن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي يبلغ عدد أعضاءها 190 عضوًا، قد خصصت هذا اليوم للاحتفاء بالعمل الإنساني الذين قاموا به منسوبي أعضاء الجمعيات التي تعمل تحت مظلة الحركة الدولية، لاسيما وأنهم يعملون في أصعب الظروف وأكثر البيئات صعوبة لتقديم المساعدة في أوقات الصراع المسلح والكوارث الطبيعية.

وأضاف أن الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر حركة إنسانية دولية ليس لها حدود جغرافية وتشمل جميع الدول التي بها جمعيات وهيئات للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وترتبط بالحركة الدولية من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن مهمة الحركة هي حماية حياة الإنسان وصحته وتخفيف معاناته بصرف النظر على عرقة وجنسه ولونه ودينه.

واختتم معالي رئيس الهيئة أن الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر تشمل عدة منظمات مستقلة قانونيا عن بعضهم البعض، لكنهم يشتركون في تقديم العمل الإنساني ضمن الحركة من خلال المبادئِ الأساسية المشتركة والأهداف والقوانين الدولية.