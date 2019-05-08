الان تتابع عاجل .. #إمارة_المدينة تكشف حقيقة ما يتم تداوله بخصوص توقيع تصاميم شبكة المترو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة،اليوم حقيقة ما تم تداوله بخصوص توقيع عقود تصاميم شبكة المترو . وقالت الامارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في بيان مقتضب: “إشارة الى الخبر المتداول بخصوص توقيع تصاميم شبكة مترو المدينة المنورة ، تود إمارة المنطقة ايضاح بأن الخبر المشار اليه قديم في عام 2015 وبأن برنامج النقل العام للمدينة المنورة بخياراته المتعددة لازال قيد الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. #إمارة_المدينة تكشف حقيقة ما يتم تداوله بخصوص توقيع تصاميم شبكة المترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.