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الان تتابع التعليم تستحدث برنامج “استهداف” للحصول على درجة الماجستير للمعلمين والمعلمات في أفضل جامعات العالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي
استحدثت وزارة التعليم برنامج الابتعاث الموجه (استهداف) للحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية في عدة تخصصات وفق لشروط وضوابط الالتحاق بالبرنامج للعام الدراسي1441/1440 هـ
ويأتي ذلك انطلاقا من توجهات وزارة التعليم نحو رفع مستوى الكفاءة المهنية في قطاع التعليم العام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة ۲۰۳۰، ولأهمية تطوير شاغلي الوظائف التعليمية (بنين – بنات) في بعض التخصصات،
وشدد التعميم على الاطلاع والعمل بموجبه، ورفع ترشيحات المنسوبين من شاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج راسل في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس ۱۷ شوال 1440 هـ
وجاءت ضوابط وشروط الالتحاق ببرنامج استهداف كالتالي.
– ألا تقل خدمة المرشح عن سنة في الخدمة الحكومية سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارج الوزارة.
أن يكون المعلم من مواليد ١٤٢٢وما بعد.
أن يكون حاصلا على معدل تراكمي (من 4 إلى 0) أو (من 3 إلى 4) أو (من ۸۵ إلى ۱۰۰) في مؤهل البكالوريوس علماً أن المفاضلة ستكون حسب الأعلى معدل
أن يكون حاصلاً على ۸۰٪ في متوسط اختباري قياس (قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين)،
أن يكون حاصلاً على درجة (4) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS).
ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز.
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو طرفاً في قضية قائمة.
اجتياز المقابلة الشخصية في ديوان الوزارة بحد أدني (۹۰) نقطة
.ألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس
أن يكون الترشيح وفقا للتخصصات التالية: رياضيات – الحاسب – العلوم – الكيمياء -الفيزياء الأحياء
أن يلتزم المرشح بالدراسة في نفس التخصص المرشح له
أن يلتزم المرشح بالدراسة في نفس الدولة والجامعة المرشح لها.
رفع السيرة الذاتية للمرشح تتضمن ما يتميز به المرشح وإنتاجه العلمي.
و”الخليج 365” تنشر المقاعد المخصصة ودول الابتعاث لبرنامج استهداف.
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