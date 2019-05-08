السعودية | الرياض.. سفير أميركا يسلم نسخة من أوراق اعتماده للعساف

شكرا لقرائتكم الرياض.. سفير أميركا يسلم نسخة من أوراق اعتماده للعساف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلم السفير الأميركي المعين في السعودية جون أبي زيد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف.

وكان العساف استقبل أبي زيد في مكتبه اليوم الأربعاء، وتسلم منه أوراق الاعتماد تمهيدا لتقديمها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يُذكر أن السفير المعين وصل إلى الرياض الخميس الماضي، ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترمب السلطة قبل أكثر من عامين.

ورشح ترمب أبي زيد للمنصب في نوفمبر 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل 2019.