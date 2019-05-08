محمد بن مسعود - الدمام - قال: مع احتمال زخات بردية ورياح هابطة تؤدي لتدهور الرؤية أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن العاصمة الرياض سوف تشهد ليلة رمضانية ماطرة تمتدّ حتى المنطقة الشرقية. وقال عبر حسابه في تويتر: ليلة رمضانية ماطرة، بعون الله، سحب ممطرة تتحرك للعاصمة الرياض عبر عفيف والدوادمي. وأضاف: تمتد شمال العاصمة، وشرقًا حتى المنطقة الشرقية، الشمالية الشرقية مع احتمال زخات بردية، رياح هابطة قبل الهطول تؤدي لتدهور الرؤية.. الحيطة مطلوبة. ليلة رمضانية ماطرة.. "كراني" يتوقعها على الرياض وهذه المناطق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08 أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن العاصمة الرياض سوف تشهد ليلة رمضانية ماطرة تمتدّ حتى المنطقة الشرقية. وقال عبر حسابه في تويتر: ليلة رمضانية ماطرة، بعون الله، سحب ممطرة تتحرك للعاصمة الرياض عبر عفيف والدوادمي. وأضاف: تمتد شمال العاصمة، وشرقًا حتى المنطقة الشرقية، الشمالية الشرقية مع احتمال زخات بردية، رياح هابطة قبل الهطول تؤدي لتدهور الرؤية.. الحيطة مطلوبة. Advertisements 08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440 08:52 PM قال: مع احتمال زخات بردية ورياح هابطة تؤدي لتدهور الرؤية قال: مع احتمال زخات بردية ورياح هابطة تؤدي لتدهور الرؤية أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن العاصمة الرياض سوف تشهد ليلة رمضانية ماطرة تمتدّ حتى المنطقة الشرقية. وقال عبر حسابه في تويتر: ليلة رمضانية ماطرة، بعون الله، سحب ممطرة تتحرك للعاصمة الرياض عبر عفيف والدوادمي. وأضاف: تمتد شمال العاصمة، وشرقًا حتى المنطقة الشرقية، الشمالية الشرقية مع احتمال زخات بردية، رياح هابطة قبل الهطول تؤدي لتدهور الرؤية.. الحيطة مطلوبة. ، ليلة رمضانية ماطرة.. "كراني" يتوقعها على الرياض وهذه المناطق ،

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