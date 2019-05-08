، الترفيه" و"مسك الخيرية" تطلقان برنامجاً تعاونياً لتأهيل الكوادر الوطنية ،

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أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج "مسك-الهيئة العامة للترفيه" للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل.
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وينفّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.
ويعمل البرنامج الذي يمكن التسجيل فيه عبر الرابط https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/gea-ar/ على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
الترفيه" و"مسك الخيرية" تطلقان برنامجاً تعاونياً لتأهيل الكوادر الوطنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-08
أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج "مسك-الهيئة العامة للترفيه" للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل.
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وينفّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.
ويعمل البرنامج الذي يمكن التسجيل فيه عبر الرابط https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/gea-ar/ على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
08:46 PM
بمختلف المجالات ويهدف إلى تعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل
أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج "مسك-الهيئة العامة للترفيه" للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل.
ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وينفّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.
ويعمل البرنامج الذي يمكن التسجيل فيه عبر الرابط https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/gea-ar/ على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.
، الترفيه" و"مسك الخيرية" تطلقان برنامجاً تعاونياً لتأهيل الكوادر الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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