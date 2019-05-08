، نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي تجاوزت القرارات الأممية والاتفاقات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رغبة بلاده في السلام محملاً الميليشا مسؤولية التعنت والمراوغة

التقى نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وناقش اللقاء المستجدات وفي مقدمتها سير تنفيذ تفاهمات ستوكهولم التي مضى عليها ما يقارب خمسة أشهر دون إحراز أي تقدم يُذكر بفعل العراقيل والصعوبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد "صالح"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية رغبة بلاده في السلام وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق ذلك، محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية التعنت والمراوغة في تنفيذ ملف المختطفين والأسرى، وكذا تجاوزاتها بحق القرارات الأممية والاتفاقات المحلية.