، "التجارة" تشهر بمدير معرض خالف شروط وضوابط إجراء التخفيضات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمدير معرض إحدى الشركات المختصة في تجارة الإكسسوارات والملابس الجاهزة بمكة المكرمة وذلك إثر تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم تقيد المعرض بالشروط المحددة لإجراء التخفيضات والمدة المعلن عنها وهو ما يعد تضليلاً للمستهلك.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وضمان عدم اختلاف الأسعار المعلنة عن صناديق المحاسبة وعدم عرض منتجات غير مشمولة بالتخفيض ضمن قوائم العروض المعلن عنها، وتقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.

وتؤكد "التجارة" عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .