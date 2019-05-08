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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى حرم اللواء أحمد بن سعيد بن مله، وذلك في مستشفى قوى الأمن في مدينة الرياض، فيما أقيمت الصلاة عليها -يرحمها الله- عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد الراجحي، والعزاء بالرياض.
والفقيدة هي شقيقة مدير عام العلاقات العامة بإمارة منطقة الباحة عبدالله بن علي العبدلي والمهندس إبراهيم بن علي العبدلي مدير كهرباء مدينة الباحة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا لذوي المتوفاة ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.
حرم اللواء "بن مله" في ذمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
انتقلت إلى رحمة الله تعالى حرم اللواء أحمد بن سعيد بن مله، وذلك في مستشفى قوى الأمن في مدينة الرياض، فيما أقيمت الصلاة عليها -يرحمها الله- عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد الراجحي، والعزاء بالرياض.
والفقيدة هي شقيقة مدير عام العلاقات العامة بإمارة منطقة الباحة عبدالله بن علي العبدلي والمهندس إبراهيم بن علي العبدلي مدير كهرباء مدينة الباحة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا لذوي المتوفاة ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
08:01 PM
انتقلت إلى رحمة الله تعالى حرم اللواء أحمد بن سعيد بن مله، وذلك في مستشفى قوى الأمن في مدينة الرياض، فيما أقيمت الصلاة عليها -يرحمها الله- عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد الراجحي، والعزاء بالرياض.
والفقيدة هي شقيقة مدير عام العلاقات العامة بإمارة منطقة الباحة عبدالله بن علي العبدلي والمهندس إبراهيم بن علي العبدلي مدير كهرباء مدينة الباحة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا لذوي المتوفاة ونسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.
، حرم اللواء "بن مله" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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