، تعليم ظهران الجنوب يعتمد حركة نقل وتجديد 80 قائدًا ووكيلًا ،

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اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد، اليوم؛ حركة نقل وتجديد لـ80 قائدًا ووكيلًا بمدارس المحافظة للعام الدراسي القادم.
وأشاد أبو حديد بالجهود المبذولة من قادة المدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، مثنيًا على جهود اللجنة القائمة على إجراءات الحركة.
من جهته، أكد رئيس قسم القيادة المدرسية وأمين اللجنة حسين منصور آل صبحان، أن الحركة تمت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد المبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج والمصلحة العامة، مبينًا أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لعامٍ دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين إلى مواقع أخرى، وتكليف معلمين للعمل في قيادات المدارس الشاغرة.
تعليم ظهران الجنوب يعتمد حركة نقل وتجديد 80 قائدًا ووكيلًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-08
اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد، اليوم؛ حركة نقل وتجديد لـ80 قائدًا ووكيلًا بمدارس المحافظة للعام الدراسي القادم.
وأشاد أبو حديد بالجهود المبذولة من قادة المدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، مثنيًا على جهود اللجنة القائمة على إجراءات الحركة.
من جهته، أكد رئيس قسم القيادة المدرسية وأمين اللجنة حسين منصور آل صبحان، أن الحركة تمت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد المبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج والمصلحة العامة، مبينًا أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لعامٍ دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين إلى مواقع أخرى، وتكليف معلمين للعمل في قيادات المدارس الشاغرة.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
07:55 PM
آل صبحان: تمت وفق الضوابط والمعايير المبنية على دراسة الطلبات
اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد، اليوم؛ حركة نقل وتجديد لـ80 قائدًا ووكيلًا بمدارس المحافظة للعام الدراسي القادم.
وأشاد أبو حديد بالجهود المبذولة من قادة المدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة، مثنيًا على جهود اللجنة القائمة على إجراءات الحركة.
من جهته، أكد رئيس قسم القيادة المدرسية وأمين اللجنة حسين منصور آل صبحان، أن الحركة تمت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد المبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج والمصلحة العامة، مبينًا أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لعامٍ دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين إلى مواقع أخرى، وتكليف معلمين للعمل في قيادات المدارس الشاغرة.
، تعليم ظهران الجنوب يعتمد حركة نقل وتجديد 80 قائدًا ووكيلًا ،
المصدر : الخليج 365
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