، "هوك": أي هجوم إيراني على أمريكا أو حلفائها سيواجَه بالقوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لفت إلى أن تحلُّلها من التزامات "النووي" مخالف للقانون الدولي

قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، اليوم (الأربعاء): "إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة".

وأفاد "هوك" للصحفيين في اتصال عبر الهاتف بأن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها.

واعتبر الممثل الأمريكي أن السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، لكنه لم يخض في التفاصيل.

ولفت إلى أن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم أنها بدأت التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بفعل المزيد إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.