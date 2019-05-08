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أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع في محافظة الأفلاج، برنامج "نادي الفتيان" الرمضاني وبرنامج "رمضان يجمعنا".
وتقدم اللجنة من خلال البرنامجين منافسات رياضية ودورات تدريبية والكثير من المسابقات في العديد من المجالات الثقافية والتوعية وأخرى اجتماعية إلى جانب عمرة خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة جدول أعمال اللجنة المدرجة للعام الحالي في تنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى حفظ أوقات الشباب وقت فراغهم خلال الإجازة الصيفية، وتقديم ما يخدمهم ويطور مهاراتهم، ويلبي احتياجاتهم في عدد من المجالات.
تنمية بديع الأفلاج تطلق برنامجي "رمضان يجمعنا" و"نادي الفتيان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع في محافظة الأفلاج، برنامج "نادي الفتيان" الرمضاني وبرنامج "رمضان يجمعنا".
وتقدم اللجنة من خلال البرنامجين منافسات رياضية ودورات تدريبية والكثير من المسابقات في العديد من المجالات الثقافية والتوعية وأخرى اجتماعية إلى جانب عمرة خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة جدول أعمال اللجنة المدرجة للعام الحالي في تنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى حفظ أوقات الشباب وقت فراغهم خلال الإجازة الصيفية، وتقديم ما يخدمهم ويطور مهاراتهم، ويلبي احتياجاتهم في عدد من المجالات.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
07:41 PM
يقدمان منافسات رياضية ودورات تدريبية والكثير من المسابقات
أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع في محافظة الأفلاج، برنامج "نادي الفتيان" الرمضاني وبرنامج "رمضان يجمعنا".
وتقدم اللجنة من خلال البرنامجين منافسات رياضية ودورات تدريبية والكثير من المسابقات في العديد من المجالات الثقافية والتوعية وأخرى اجتماعية إلى جانب عمرة خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة جدول أعمال اللجنة المدرجة للعام الحالي في تنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى حفظ أوقات الشباب وقت فراغهم خلال الإجازة الصيفية، وتقديم ما يخدمهم ويطور مهاراتهم، ويلبي احتياجاتهم في عدد من المجالات.
، تنمية بديع الأفلاج تطلق برنامجي "رمضان يجمعنا" و"نادي الفتيان" ،
المصدر : الخليج 365
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