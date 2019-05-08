، أمطار تتواصل حتى غد يتوقعها الحصيني على هذه المناطق ،

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وتتواصل حتى يوم غد الخميس.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض وجنوب حائل وغرب الشرقية والباحة وعسير قد تدخل مناطق أخرى في التوقعات مع نشاط للرياح مثيرة للأتربة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
أمطار تتواصل حتى غد يتوقعها الحصيني على هذه المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-08
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وتتواصل حتى يوم غد الخميس.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض وجنوب حائل وغرب الشرقية والباحة وعسير قد تدخل مناطق أخرى في التوقعات مع نشاط للرياح مثيرة للأتربة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
07:30 PM
قال: متفاوتة في غزارتها وتصحب بنشاط للرياح السطحية وأتربة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة ممطرة تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وتتواصل حتى يوم غد الخميس.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض وجنوب حائل وغرب الشرقية والباحة وعسير قد تدخل مناطق أخرى في التوقعات مع نشاط للرياح مثيرة للأتربة.
وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
، أمطار تتواصل حتى غد يتوقعها الحصيني على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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