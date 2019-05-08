“الشورى” يوافق على مشروع نظام الإقامة المميزة

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام الإقامة المميزة، وذلك في مستهل جلسته العادية الحادية والأربعين المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس على تعديل المادتين (السابعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36 / م) وتاريخ 1412/12/29 هـ.