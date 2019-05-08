حساب المواطن يكشف حقيقة زيادة الدعم بعد ارتفاع أسعار البنزين

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود زيادة في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج بعد ارتفاع أسعار البنزين.
وأوضح حساب المواطن، أنه عدل في الربع الأخير من عام 2018، مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين.
وتفاعل حساب المواطن، مع استفسار آخر بشأن وجود تعديل على مبلغ الدعم، قائلًا إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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