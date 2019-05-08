شاهد: حرس الحدود .. إحباط تهريب 1.3 طن من الحشيش المخدر عبر الحدود الجنوبية

أعلنت قوات حرس الحدود، اليوم “الأربعاء”، عن إجمالي الضبطيات من الحشيش المخدر في منطقتي نجران وجازان خلال شهر شعبان. وأوضحت أن رجال حرس الحدود في المنطقتين تمكنوا من ضبط ما يقارب طناً و300 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر خلال الشهر الماضي.
ونشرت قوات حرس الحدود صوراً لعدد من المضبوطات، وأخرى لرجال حرس الحدود أثناء أداء مهامهم في تأمين الحدود الجنوبية للمملكة ومكافحة عمليات التهريب.
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