تعرف على مزايا مشروع نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه الشورى

أوضحت مصادر، أن مشروع نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، تضمن منح المقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وذلك مقابل رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

وبحسب المصادر ذاتها، وفقاً لـ”الرياض”، فإن نظام الإقامة المميزة يهدف لاستقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.

كما تضمن المشروع إنشاء مركز الإقامة المميزة، فيما تكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد، وفق شروط أبرزها وجود جواز ساري المفعول، مع وجود الملاءة المادية المناسبة، مع تقرير صحي وسجل جنائي.