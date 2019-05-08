أوضحت مصادر، أن مشروع نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، تضمن منح المقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وذلك مقابل رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
وبحسب المصادر ذاتها، وفقاً لـ”الرياض”، فإن نظام الإقامة المميزة يهدف لاستقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.
كما تضمن المشروع إنشاء مركز الإقامة المميزة، فيما تكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد، وفق شروط أبرزها وجود جواز ساري المفعول، مع وجود الملاءة المادية المناسبة، مع تقرير صحي وسجل جنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مزايا مشروع نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه الشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.