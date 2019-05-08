مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 62 طنًّا سلالًا غذائية رمضانية للسوريين بالزرقاء وإربد

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأشقاء من اللاجئين السوريين إربد والزرقاء، حيث بلغ إجمال وزن السلال الغذائية بالمحافظتين 62 طنًّا.

وبلغ إجمال وزن السلال الغذائية التي وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة الزرقاء 21 طنًّا يستفيد منها 3306 فردًا بواقع 417 أسرة سورية.

وتنوّعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي السلة الواحدة على مجموعة من الموادّ الغذائية الأساسية، كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبّي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

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كما وزّع المركز 825 سلة غذائية، تزن 41 طنًّا، على اللاجئين السوريين في محافظة إربد الأردنية، يستفيد منها 6,662 فردًا.

وتحتوي السلة الواحدة على الموادّ الأساسية، كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه، تلبّي احتياج الأسرة السورية لمدة شهر كامل.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمن -حفظهما الله- لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء.

الجدير بالذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع توزيع (26.634) سلة غذائية رمضانية، بتكلفة إجمالية بلغت (3.419.070) ريالًا سعوديًّا، تستهدف معظم محافظات الأردن ومخيمي الزعتري والأزرق، سيتم توزيعها تباعًا خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث ستكون المحطة الرابعة يوم غد الخميس -بإذن الله- في محافظة عمان.