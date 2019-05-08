إزالة آلاف الأطنان من النفايات ضمن «كذا أحلى» بالمنطقة الشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن أبرز المنجزات التي تحقَّقت في خطة تحسين المشهد الحضري خلال الربع الأول من العام الجاري 1440هـ، التي تتضمن أعمال النظافة ومعالجة التلوث البصري ورفع جودة الحياة في حاضرة الدمام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، أنَّ كمية النفايات التي تمَّ استقبالها ومعالجتها بالمدفن الصحي في حاضرة الدمام والمدن المجاورة لها بلغت 543719 طنًا، فيما بلغ عدد التصاريح الإلكترونية الصادرة للشركات الخاصة بالنفايات لدخول المدفن الصحي خلال نفس الفترة 2164 تصريحًا، إضافةً إلى رصد 121 مركبة مخالفة، وذلك بعد قيامهم برمي المخلفات في الأراضي الفضاء، فيما بلغ عدد البلاغات التي تم معالجتها خلال نفس الفترة 1969 بلاغًا.

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وأكَّدت الأمانة أنَّها تسعى لإزالة جميع الملوثات البصرية وخلق بيئة نظيفة وصحية، معتبرةً أنَّ هذه الأعمال دليل على أنَّ الخطة حقَّقت نتائج إيجابية وتتماشى مع حملة تحسين المشهد الحضري «كذا أحلى» التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، مؤكدة استمرار الفرق الميدانية على تنفيذ جميع محاور الخطة بشكل كامل.

في سياق متصل، أتلفت بلدية غرب الدمام ١٥٠ كيلوجرامًا من المواد الغذائية، ضبطتها في شقة سكنية تستخدم مستودعًا؛ لتحضير المواد الغذائية، لأحد المخابز.

وصرح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني بأنَّ البلدية كثَّفت جولاتها التفتيشية مع بدء شهر رمضان الكريم التي تأتي ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»؛ حيث تمَّ ضبط شقة سكنية تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية تستخدم لإعداد المخبوزات، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ إغلاق الموقع وإتلاف المواد الغذائية وإيقاف المخبز عن العمل واستكمال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في هذا الشأن.