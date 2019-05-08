احتفالية «الأمير البروفيسور» تتحول إلى تظاهرة وطنية وإشادة بقوة السعودية الإعلامية

تحول الاحتفال بترقية عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود، بحصوله على درجة «بروفيسور في الإعلام السياسي»، إلى تظاهرة وطنية، عبر المشاركون فيها من الأكاديميين والمثقفين السعوديين عن التلاحم بين قضايا الوطن وأمال الموطنين.

الحفل الذي أقامه رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، الدكتور ناصر نافع البراق، في نادي الضباط بمدينة الرياض، شكل فرصة مهمة عبَّر خلالها الأكاديميون والمثقفون والإعلاميون عن فخرهم بما حققه الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود، فضلًا عن تقديرهم لدوره في دعم وتطوير حقل الدراسات الإعلامية بالجامعات السعودية.

Advertisements

وتطرق المشاركون في الاحتفال (خلال نقاش مفتوح) لقضايا الإعلام، وهمومه، وسبل تطويره، فضلًا عن سبل توعية المواطنين والمقيمين، بهدف التعرف على رؤية أفراد المجتمع وتطلعاته حول واقع الإعلام السعودي، وتطوير أداء مؤسساته، بما يتناسب مع الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي بالمملكة، وبما يتناسب مع المستجدات المتسارعة محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.

من جانبه، عدَّد الأمير الدكتور سعد آل سعود، مزايا القوة الإعلامية (المسموعة، والمقروءة، والمرئية) بالمملكة، من خلال ما يتوافر لها من بنية تحتية ضخمة، ممثلة في المؤسسات الإعلامية السعودية الكبيرة، مشيدًا بتوافر المحتوى المشرف، الذي يتجدد كل يوم، عبر ظاهرة التطوير المستمرة، التي تعيشها المملكة، اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، بفضل جهود القيادة، الساعية نحو المضي قدمًا من أجل صناعة نهضة غير مسبوقة.

وثمن الأمير الدكتور سعد آل سعود رؤية الأمير محمد بن سلمان (المملكة 2030) التي جددت شباب المملكة، ووضعتها ضمن البلدان القوية اقتصاديا، من خلال تنويع مصادر الدخل (صناعيًا، وتجاريًا، وخدماتيًا)، فيما عبر د. ناصر البراق (الملحق الثقافي السابق للمملكة في السودان والمغرب) عن سعادته بأجواء التفاعل التي سيطرت على الاحتفال، مشيرًا إلى أن مثل هذه المناسبات تساعد في تعزيز العلاقة بين أساتذة الإعلام وقضايا وطنهم.