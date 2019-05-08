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بلدية الداير تسلم 11 موقعًا لتركيب أبراج اتصالات جديدة لدعم خدمات الإنترنت

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تهدف لحل مشكلة ضعف الخدمات..

سلمت بلدية محافظة الداير ممثلة في إدارة الاستثمار، شركة الاتصالات أحد عشر موقعًا؛ لاستخدامها من قبل الشركة في إقامة أبراج لدعم الاتصالات والانترنت بالمحافظة.

وتبدأ الشركة في تركيب الابراج الجديدة في كل من (المضايا، وادي الكرمة، دفا، السلف، الغربي، جبال الحشر، آل عمرو، ذات المسك، الخالفة بصدر جورا، حمر) وهناك موقعان آخران يجري تسليمهما وهما (ذراع آل شريف بآل علي، السلف)؛ لحل مشكلة ضعف خدمات الاتصالات والانترنت بمحافظة الداير التي عانت منها منذ عقود.

وجرى تسليم المواقع بحضور رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد المباركي ومدير إدارة الاستثمار بالبلدية محمد بن معزي المالكي وممثل الشركة السعودية للاتصالات.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، كشف لـ«عاجل»، في وقت سابق، عن خطة لشركة الاتصالات السعودية؛ للبدء في تركيب 28 برجًا للاتصالات، في المحافظة ومراكزها وقراها، وتوسيع نطاق 4 أبراج قائمة.

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