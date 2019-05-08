

الأمم المتحدة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

أكد تقرير صادر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ان ارتفاع معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تواصل، حيث يعاني أكثر من 52 مليون شخص من نقص التغذية المزمن.

وحذر التقرير بعنوان "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" من أن انتشار النزاعات والأزمات الممتدة وتفاقمها منذ عام 2011، وتوسع الفجوات بين الريف والمدن، يعيقان جهود المنطقة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وقال المدير العام المساعد للفاو الممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد السلام ولد أحمد إن "النزاعات وعدم الاستقرار المدني لهما آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذية في كل البلدان المتضررة مباشرة والبلدان المحيطة بها في المنطقة"، مشيرًا إلى ان بعض هذه الآثار، مثل تعطل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان، وتأثير ذلك على توفر الغذاء في مختلف أنحاء المنطقة.

وبحسب التقرير الاممي فان عدد الجياع في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: 52 مليون نسمة، 33.9 مليون منهم في البلدان التي تشهد نزاعات مباشرة و18.1 مليون في البلدان التي لا تشهد نزاعات.

// انتهى //

19:33ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" : أكثر من 52 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.