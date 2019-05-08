صور.. بلدية البرك تتجاوب مع “المواطن” وتباشر إصلاح حفر تصريف الأمطار

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صور.. بلدية البرك تتجاوب مع “متابعات الخليج 365” وتباشر إصلاح حفر تصريف الأمطار
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك
تجاوبت بلدية محافظة البرك مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان ” هبوط حُفر تصريف الأمطار في البرك يُهدد حياة المارة”، وقامت بإصلاح تلك الحفر التي ظهرت في التقرير المنشور.
وأوضحت بلدية محافظة البرك عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” أنه إشارة إلى ما تم نشره في صحيفة “متابعات الخليج 365” تحت عنوان “هبوط حُفر تصريف الأمطار في البرك يُهدد حياة المارة ” فقد تمت معالجة المشكلة من قبل قسم الحركة والصيانة.
وكان عدد من المواطنين قد قال: إن هذا الهبوط قد يتسبّب في وقوع حوادث مرورية أو إلحاق الأضرار والتلفيات في المركبات التي تستخدم هذا الطريق.
وأشاروا إلى أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية على مدار الساعة، مما يشكل خطراً واضحاً على حياة مستخدمي الطريق.
وطالب المواطنون من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع الحلول المناسبة والتي تضمن سلامة مستخدمي الطريق.
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